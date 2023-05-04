"Посвящайте работе 20 процентов времени": в США парень бросил школу и стал миллионером

В прошлом году Гайден Боулз получил 15 миллионов долларов дохода и 3 миллиона долларов прибыли благодаря электронной коммерции. Сейчас парень рассказывает о том как ему удалось достичь успеха в соцсетях.

В 17 лет Гайден Боулз из США прекратил посещать школу, а в 19 лет он уже был миллионером. Сейчас парню 22 года и он решил досрочно выйти на пенсию. Об этом пишет LadBible.

Успешный предприниматель поделился своей историей о том, как в подростковом возрасте он основал несколько бизнесов, которые помогли ему начать зарабатывать деньги уже в раннем возрасте.

Гайден бросил школу в 17 лет, чтобы основать платформу, предлагающую онлайн-курсы по цене до 575 долларов. Подросток также грамотно инвестировал в недвижимость, чтобы увеличить свой доход. Когда парню исполнилось 18 лет, он сообщил, что заработал достаточно денег, чтобы купить себе Lamborghini, а к 19 годам стал миллионером.

"Я все еще работаю, я люблю работать, но технически я на пенсии благодаря деньгам, которые я получил от инвестиций в недвижимость. Деньги, которые мне платят, поддерживают мой образ жизни", — рассказал Гайден.

В прошлом году Боулз получил 15 миллионов долларов дохода и 3 миллиона долларов прибыли Фото: Instagram/RealHayden

В прошлом году Боулз получил 15 миллионов долларов дохода и 3 миллиона долларов прибыли благодаря электронной коммерции.

Предприниматель убежден, что успех заключается в наличии одной главной цели и рекомендует создавать "масштабируемые" проекты, которыми можно заниматься в долгосрочной перспективе. Он также советует находить баланс между работой и личной жизнью.

"Посвящайте своей работе 20 процентов времени. Если вы сможете это сделать, вы сможете экономить, инвестировать и удваивать свои доходы намного быстрее. Я знаю, о чем вы думаете. Посвящать работе 20 процентов времени легко, когда у вас есть миллионы, но если вы не можете этого сделать, значит, вы и не заработаете достаточное количество денег", — сказал Гайден.

Ранее Фокус писал, что 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей. Дэрил Холмс провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.

Также сообщалось, что два 10-летних ребенка работали в McDonald's без зарплаты. По данным Министерства труда США, двое детей готовили и раздавали заказы, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.