"Знак нашей гордости": в ЮАР хотят забрать у британской королевской семьи самый большой бриллиант

По словам юриста из Йоханнесбурга Мотуси Каманги, африканцы начинают понимать, что деколонизация — это не только предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что было экспроприировано.

В Южной Африке призывают Великобританию вернуть самый большой в мире бриллиант, известный как Звезда Африки, который установлен в королевском скипетре. Его король Чарльз III будет держать на своей коронации, о чем пишет Reuters.

"Алмаз должен быть доставлен в Южную Африку. Он должен быть знаком нашей гордости, нашего наследия и нашей культуры", — сказал Мотуси Каманга, юрист и активист из Йоханнесбурга

По его мнению, африканцы начинают понимать, что деколонизация — это не только предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что было экспроприировано.

"Я считаю, что его нужно вернуть домой. Потому что, в конце концов, они забрали его, когда притесняли нас", — сказал житель Йоханнесбурга Мохамед Абдулахи.

Однако, как сообщается, есть люди в ЮАР, которые не против, чтобы бриллиант и другие камни "Куллиана" оставались в Великобритании.

"Я не думаю, что это уже имеет значение. Все изменилось, мы развиваемся", — сказал местный житель Дикеценг Нжаджаба.

Что такое алмаз "Куллиан" или "Звезда Африки"

"Звезда Африки" — самый большой и дорогой алмаз ювелирного типа в мире. Алмаз был найден 26 января 1905 года в Южной Африке в шахте "Премьер". Бриллиант "Куллиан I" украшает скипетр английского короля Эдуарда VII. Всего из "Звезды Африки" удалось вырезать 9 бриллиантов.

Скипетр с Куллианом I Фото: wikipedia

Напомним, что музей мадам Тюссо в Сиднее представил восковую фигуру Чарльза III. Фигура монарха в сопровождении других восковых членов королевской семьи была выставлена ​​на церемонии возле здания королевы Виктории.

Также сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон, чтобы посетить коронацию Чарльза ІІІ. Она уже встретилась с супругой британского премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти.