Не пускали на борт: в США вылет самолета был отложен из-за огромного роя пчел (видео)

Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению пчел. Пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.

В штате Техас, США, в межконтинентальном аэропорте Буша, самолет компании Delta Air Lines не смог взлететь, поскольку одно из его крыльев облепил рой пчел. Об этом пишет The Mirror.

В среду, 3 мая, рейс из Хьюстона в Атланту был задержан из-за роя пчел, который зацепился за крыло самолета и не позволял пассажирам занять свои места на борту. Один из пассажиров сообщил, что они не могут начать посадку, пока не уберут насекомых.

"Нас не пустят на борт, пока не уберут пчел. Но как же это произойдет? Они не покинут крыло, когда мы взлетим?", – написали пассажиры.

Один из пассажиров сообщил, что они не могут начать посадку, пока не уберут пчел с крыла Фото: New York Post

Капитан сообщил людям о ряде проблем, которые мешали уничтожению пчел. Например, пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.

Сотрудники аэропорта не могли использовать воду для избавления от пчел из соображений безопасности. К счастью, проблема была решена, когда самолет отодвинули для освобождения места на взлетной полосе. Пчелы просто улетели, когда двигатель был включен.

В Delta Air Lines сообщили, что из-за насекомых авиарейс был задержан почти на три часа.

"Хотите верьте, хотите нет, но рейс 1682 авиакомпании Delta из Хьюстона-Буша в Атланту сегодня днем был задержан после того, как дружная группа пчел, очевидно, захотела пообщаться с крылом нашего самолета, несомненно, чтобы поделиться последними новостями об условиях полета", — говорится в заявлении представителей авиакомпании Delta для CBS News.

Ранее Фокус писал, что на женщину напали пчелы-убийцы и ужалили ее более 75 раз. Мать проводила фотосессию со своими двумя дочерьми, когда насекомые набросились на них. Она поспешила спрятать детей в машине, но сама подверглась атаке.

Также сообщалось, что в Британии "супер крысы" захватили дом преподавателя. Грэм Шарп и его жена услышали, как грызуны бегали по потолку их спальни, после чего решили вызвать специалистов. Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах.