Невосприимчивые к яду: в Британии "супер крысы" захватили дом преподавателя

Грэм Шарп и его жена услышали, как грызуны бегали по потолку их спальни, после чего решили вызвать специалистов. Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах.

Related video

В Великобритании стаи крыс захватили дом университетского преподавателя. 52-летний Грэм Шарп и его жена впервые стали догадываться о вредителях в прошлом году, когда начали слышать как животные что-то постоянно грызут на их кухне. Об этом рассказывает Daily Express.

Издание отмечает, что несмотря на то, что внешняя водосточная труба была заменена, а шкафы полностью очищены, крысы продолжали царапать и грызть. Когда мужчина и его жена услышали сильное шуршание по потолку своей спальни в Ноттингемшире, они решили вызвать специалистов.

Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах. Грэм и его жена использовали множество ядов, но это не помогало.

"Они издавали очень громкие звуки, как будто там были барсуки. Это очень напугало мою жену. Мысль о том, что в нашем доме живут крысы, нам очень не понравилась", — рассказал Грэм Шарп газете Telegraph.

Семейная пара использовали множество ядов, но это не помогало Фото: The Telegraph

В конце концов, британец обнаружил источник проблемы, проверив крышки канализационных люков возле своего дома, которые были покрыты крысиным пометом. Корень проблемы заключался в пристройке 12-летней давности. Строители не отсоединили старую канализацию должным образом, что позволило крысам проникнуть внутрь и жить в полостях стен его дома.

Чтобы решить проблему, Шарпу пришлось арендовать пневматическую дрель и самому перекопать подъездную дорожку, что обошлось ему в сотни фунтов стерлингов и привело к 18 месяцам бессонницы.

Крейг Моррис, специалист по борьбе с вредителями, который занимается уничтожением крыс последние 15 лет, рассказал газете Telegraph, что крысы становятся все более серьезной проблемой из-за доступности пищи, которую оставляет после себя человек, плохой санитарии и гигиены.

Он добавил, что также растет устойчивость крыс к ядам, разработанных в 1950-х годах. Благодаря своему интеллекту и способности быстро размножаться, крысы могут удивительно быстро адаптироваться к любому вмешательству человека.

Ранее Фокус писал, что парень выкопал дом под землей после ссоры с родителями. В убежище есть WiFi, звуковые колонки и угольная печь. Парень рассказал о своих планах по расширению помещения.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.