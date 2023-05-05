11 лет боли: в Колумбии в организме женщины нашли иголку с ниткой (фото)

После проверки на аппаратах УЗИ и МРТ стало понятно, что причиной постоянной боли Марии Фореро стала оставшаяся в теле женщины игла с ниткой после операции 11-летней давности.

39-летняя Мария Адерлинда Фореро из Колумбии обнаружила, что страдала от сильной боли в течение 11 лет из-за иголки с ниткой, застрявшей в ее теле. Об этом пишет The Metro.

Женщине после рождения четвертого ребенка в 2012 году перевязали фаллопиевы трубы, чтобы предотвратить беременность. Однако, в результате случайной ошибки, врачи забыли в ее теле иглу с ниткой.

Через несколько дней после процедуры, Мария начала испытывать боль, которая постепенно только усиливалась. Ей назначали все более сильные обезболивающие, но порой боль была настолько сильной, что она не могла спать или двигаться.

"Через несколько дней начались боли. Они не прекращались, поэтому я пошла на прием ко врачу, но каждый раз меня отправляли принимать обезболивающие и все", — рассказала Фореро.

Таким образом, Мария жила с ощущением сильной боли более десяти лет, пока наконец не была установлена причина.

Врачи забыли в ее теле иглу с ниткой Фото: Jam Press

Проверки на аппаратах УЗИ и МРТ показали, что причиной постоянной боли стала оставшаяся в теле женщины игла с ниткой после операции 11-летней давности.

"Врач сказал мне, что во время операции во мне забыли иголку с ниткой. Я не могла в это поверить, и врач тоже", — рассказала она.

В настоящее время Мария Фореро ждет оценки рисков для проведения операции по удалению забытых медицинских инструментов с ее тела.

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