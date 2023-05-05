Целился в борт самолета: российский аэропорт Шереметьево атаковал БПЛА, – росСМИ

Один из пассажиров рейса "Самара — Москва" заметил дрон, движущийся в сторону самолета. В службе безопасности аэропорта начали по данному инциденту проверку.

В Российский Федерации неизвестный беспилотный летательный аппарат пытался совершить атаку на самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash 5 мая.

В публикации говорится, что инцидент произошел во время посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево.

По словам журналистов, один из пассажиров рейса "Самара — Москва" заметил дрон, движущийся в сторону самолета. По его словам, беспилотнику удалось приблизиться на несколько десятков метров.

Очевидец утверждает, что БПЛА целился в борт, однако в какой-то момент сменил вектор движения и скрылся в районе ближайшей лесополосы.

Данной информацией пассажир поделился с сотрудниками службы безопасности аэропорта. В ведомстве начали проверку.

Позже российский пропагандист Владимир Соловьев сообщил, что "Аэрофлот" не подтвердил информацию о сближении БПЛА с самолетом.

"Возможно, пассажиру померещилось", — заявили в компании.

Ранее, 28 апреля, в аэропорту Шереметьево произошел похожий инцидент с самолетом Boeing 737-800 "Победа", который направлялся из Нижнекамска в Москву. При заходе на посадку члены экипажа рейса увидели неизвестный БПЛА размером приблизительно в 10х20 сантиметров.

Напомним, что 3 мая в Москве и десятках регионов России ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют дроны, используемые по решению властей.

Данный меры были введены после того, как в ночь на 3 мая здание Кремля подверглось атаке двух дронов. Москва обвинила в прошествии Украину, заявив, что это было покушение на российского президента.

Еще мы писали о том, что 4 мая неизвестный БПЛА приземлился на подлете к Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время репетиции военного парада к 9 мая. По словам очевидцев, беспилотник пролетел на небольшой высоте перед самым проходом войск.