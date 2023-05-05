ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса (видео)

По словам главы организации Тедроса Гебреисуса, за прошедшие три года болезнь забрала не менее 20 миллионов жизней и погрузила людей со всего мира в состояние нищеты.

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 мая.

Это свидетельствует о том, что подошел символический конец разрушительной пандемии коронавируса, с которой мир глобально столкнулся в 2020 году.

При этом, в ВОЗ заявили, что хоть активная фаза и закончилась — заболевание никуда не исчезло и продолжает распространяться по всему миру, хоть и не с такой активностью.

Согласно статистике, каждую неделю от COVID-19 умирают тысячи людей.

"С большой надеждой я объявлю, что COVID-19 закончился, как глобальная чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения. Это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья", — заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

COVID-19: итоги пандемии от ВОЗ

Первые случаи, как вспоминает глава организации здравоохранения, были зафиксированы 1221 день назад — в китайской провинции Ухань.

Уже 30 января 2020 года Тедрос Гебреисус объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

"За прошедшие с тех пор 3 года COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. ВОЗ сообщила о почти 7 миллионах смертей, но мы знаем, что число жертв в несколько раз выше — не менее 20 миллионов", — говорится в сообщении.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус стал причиной серьезного кризиса не только в области здравоохранения. Он вызвал экономические потрясения по всему миру, тем самым стерев триллионы долларов из ВВП, нарушил туризм, торговлю, закрыл тысячи предприятий и "погрузил миллионы людей в нищету".

"И это обнажило жгучее неравенство в нашем мире, когда самые бедные и уязвимые сообщества пострадали больше всего и последними получили доступ к вакцинам и другим средствам", — продолжил Тедрос Гебреисус.

В последний год ситуация начала налаживаться и при помощи вакцинации, как отметили в ВОЗ, большинство стран вернулись к той жизни, которая была у них ранее.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что Китай переписывает историю происхождения COVID-19. Правительство Китая скрывало любую информацию о коронавирусе, которая могла бы выставить Пекин в неприглядном свете.