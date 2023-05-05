Врачи давали ноль шансов: рожденные на 22 неделе беременности близнецы выжили (фото)

После рождения Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где они пробыли 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Близнецам пришлось перенести множество операций.

В Великобритании на 22 неделе беременности родились близнецы Харли и Гарри Крейн, их врачи давали нулевые шансы на выживание. Этот период все на несколько дней короче, чем разрешенный срок аборта. Об этом рассказывает The Mirror.

Несмотря на все трудности, брат и сестра проявили удивительную жизненную силу, пробыв в отделении интенсивной терапии новорожденных 140 дней, прежде чем наконец-то попасть домой. Сегодня им уже 17 месяцев, и они счастливы и здоровы.

Спустя год после выписки из больницы, их мать Джейд Крейн (41 год) рассказала, что больше не боится за своих чудо-малышей и уверена, что они будут жить долго и счастливо.

Харли, которая родилась с весом всего 500 граммов, сейчас весит невероятные 11 килограммов и уже может стоять на своих ножках. Ее брат Гарри, который родился с весом 520 граммов, в настоящее время весит уже 9 килограммов.

"Мы так счастливы, что у них все так хорошо. В прошлом году нам было очень страшно. Они становятся все сильнее, но их характеры не изменились с самого рождения. Харли — активная, а Гарри — само спокойствие. Они и сейчас такие", — говорит мама близнецов.

Врачи давали ноль шансов Фото: SWNS

После того как Джейд почувствовала, что отошли воды, она сразу обратилась в больницу. В результате обследования было выявлено, что произошел преждевременный разрыв амниотических оболочек на 22 неделе беременности.

"Врачи говорили, что шансы на выживание моих детей были равны 0%. Они были живы, двигались и плакали. Их плач был похож на крик маленького котенка", — вспоминает британка.

После рождения, Харли и Гарри были переведены в отделение интенсивной терапии новорожденных, где им пришлось пройти через множество сложных процедур. Их пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких. Близнецам пришлось перенести множество операций. Харли установили стому, которую позже удалили, а Гарри получал инъекции в глаза, чтобы предотвратить преждевременную слепоту.

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