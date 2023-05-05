От штрафа до ареста: в Эстонии будут наказывать желающих праздновать 9 мая

Наказание ждет не только людей, которые 9 мая выйдут на улицу с советской или российской символикой. Штраф от государства можно получить и за размещение российской пропаганды в интернете.

В Эстонии решили штрафовать людей, которые собираются 9 мая праздновать День победы. Информация об этом появилась в медиа Postimees в пятницу 5 мая.

Ситуацию с празднованием 9 мая в стране журналистам прокомментировала подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елена Мирошниченко.

"Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку", — говорит представительница полиции.

По словам Мирошниченко, с 5 по 9 мая в Эстонии запрещены все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой страны-агрессора РФ.

"Никаких шествий с флагами России и другими запрещенными символами", — подчеркнула Мирошниченко.

Она также заострила внимание на том, что штраф в размере 1 200 евро за публичную поддержку РФ и использование ее символики будет выписываться полицией моментально. Также правонарушителя могут арестовать.

"В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет", — заявила подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции.

Стать правонарушителями и получить штраф в Эстонии могут даже те люди, которые 9 мая будут публиковать в своих соцсетях запрещенную символику.

Напомним, что 1 мая в Латвии прошел митинг пророссийских сил. Представители политической партии "Русский союз Латвии" усмотрели русофобию в том, что в театрах отменили спектакли для детей на русском языке. Также сторонникам России не понравился запрет отмечать "день победы" 9 мая.

Также заметим, что 26 апреля в ГУР Минобороны рассказали, есть ли угроза ракетных у даров по Украине 9 мая. За ситуацией наблюдают ГУР и наши союзники. А россиян предупреждают — лучше держаться как можно дальше от мест скопления военных преступников и военной техники.