"Готовится эвакуация": в РФ загорелись склады с порохом из-за лесного пожара, – СМИ (видео)

Российские СМИ пишут, что взрывы раздаются на складах одного из производителей оружия. Пока огонь не удается взять под контроль.

В российской Свердловской области загорелись склады с порохом из-за лесного пожара. Под угрозой также соседние 18 объектов со взрывчатым веществом. Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что в Свердловской области начался лесной пожар. Он перекинулся на склад с порохом, поэтому там начались взрывы. Местные спасатели планируют провести эвакуацию населённого пункта Первомайское. В селе проживает около 400 человек.

С 6 мая в Свердловской области был введен запрет на посещение нескольких лесопарков и лесов, поскольку в регионе высок уровень пожароопасности. Также в них запретили проводить какие-либо строительные действия, запускать фейерверк и организовывать файер-шоу.

Фотография с места пожара

Как сообщает пропагандистское издание Readovka, взрывы раздаются на складах компании "Гефест-М", являющейся производителем оружия. На одном складе хранится около 20 тонн пороха. При этом они отмечают, что лесной пожар не взят под контроль.

Напомним, 5 мая на НПЗ в Краснодарском крае снова произошел пожар из-за атаки беспилотника.

4 мая СМИ сообщали о массовой эвакуации людей из-за пожара в Тюменской области.