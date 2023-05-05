Атаковали диверсанты с беспилотниками: на НПЗ в Краснодарском снова пожар, — росСМИ (видео)

Дрон-нападающий влетел в одну из установок на предприятии, из-за чего вспыхнул пожар, сообщают. Днем ранее стратегическое предприятие "Ильский" атаковали 4 БпЛА.

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В Краснодарском крае РФ в поселке Ильский снова горит местный нефтеперерабатывающий завод. Российское СМИ Вaza сообщает, что пожар вспыхнул в результате атаки "украинского беспилотника".

"Завод был атакован украинским беспилотником. Он прилетел в одну из установок и начался пожар", — говорится в сообщении.

Еще одно российское издание Mash сообщает, что атаку на НПЗ совершила группа диверсантов. После взрыва они пытались скрыться через трубопровод, но их задержала полиция.

По словам сотрудников нефтеперерабатывающего завода, диверсанты взорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства.

О пострадавших пока неизвестно.

НПЗ "Ильский" — старейший нефтеперерабатывающий завод в России. На нем производят дизельное топливо, газовый бензин, мазут, реактивное топливо.

В ночь на 4 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали 4 беспилотника, в результате чего на заводе вспыхнул пожар. Сообщается, что ночью местные жители услышали несколько сильных взрывов, а затем стало видно зарево в районе нефтезавода.

Атака БПЛА на НПЗ длилась почти час, в результате чего был разрушен 1 топливный резервуар и загорелся второй, заполненный дизельным топливом на 85%. Объем резервуаров, пострадавших от атаки беспилотников, составил 5000 куб. метров.