Атакували диверсанти з безпілотниками: на НПЗ у Краснодарському знову пожежа, — росЗМІ (відео)

Дрон-нападник влетів в одну з установок на підприємстві, через що спалахнула пожежа, повідомляють. За день до цього стратегічне підприємство "Ільський" атакували 4 БпЛА.

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У Краснодарському краї РФ у селищі Ільський знову горить місцевий нафтопереробний завод. Російське ЗМІ Вaza повідомляє, що пожежа спалахнула в результаті атаки "українського безпілотника".

"Завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа", — йдеться в повідомленні.

Ще одне російське видання Mash повідомляє, що атаку на НПЗ здійснила група диверсантів. Після вибуху вони намагалися втекти через трубопровід, але їх затримала поліція.

За словами співробітників нафтопереробного заводу, диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Про постраждалих наразі невідомо.

НПЗ "Ільський" — є найстарішим нафтопереробним заводом в Росії. На ньому виробляють дизельне пальне, газовий бензин, мазут, реактивне паливо тощо.

У ніч проти 4 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували 4 безпілотники, внаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. Повідомляється, що вночі місцеві жителі почули кілька сильних вибухів, а потім стало видно заграву в районі нафтозаводу.

Атака БпЛА на НПЗ тривала майже годину, внаслідок чого був зруйнований 1 паливний резервуар і спалахнув другий, заповнений дизельним паливом на 85%. Обсяг резервуарів, які постраждали від атаки безпілотників, склав 5000 куб. метрів.