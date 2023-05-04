Неподалік Кримського мосту: на Кубані в РФ спалахнув новий резервуар з паливом (відео)

Місцеві жителі розповіли, що в районі третьої ночі вони почули кілька сильних вибухів, а потім стало видно заграву в районі нафтозаводу.

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У ніч проти 4 травня Краснодарському краї РФ знову сталася пожежа на нафтобазі. Так, у селищі Ільські резервуари з нафтопродуктами. Про це написав у себе в Telegram губернатор Веніамін Кондратьєв.

За його словами, на місце виїхали пожежні розрахунки та працівники МНС.

"Підтверджено загоряння резервуарів з нафтопродуктами на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі. Вже працюють пожежні розрахунки та співробітники МНС у складі 48 осіб та 16 одиниць техніки", — сказано в повідомленні.

Також Telegram-канал SHOT повідомив, що в резервуарі, що спалахнув, знаходилося дизельне паливо. Ще один резервуар пошкоджений — у нього виявлено вм'ятину.

Повідомляється, що в районі третьої години ночі місцеві жителі почули кілька сильних вибухів, а потім стало видно заграву в районі нафтозаводу.

У мережі також розповсюджуються відео з місця подій.

У селищі Ільський на Кубані в РФ спалахнув резервуар з паливом

У селищі Ільський на Кубані в РФ спалахнув резервуар з паливом

Як повідомило російське видання ТАРС, причинною пожежі став "невідомий безпілотник".

У селищі Ільський на Кубані в РФ спалахнув резервуар з паливом

Нагадаємо, що в ніч на 3 травня резервуар з нафтопродуктами спалахнув у селищі Хвиля Темрюкського району Краснодарського краю. За словами губернатора Кондратьєва, пожежі надано найвищий ранг складності. На місце відправили пожежні розрахунки, співробітників МНС РФ та екстрені служби.

Потім він повідомив, що відкрите спалах вдалося загасити лише надвечір.

Ще повідомлялося, що 2 травня в РФ заявили про замах на колаборанта в Мелітополі. У російському Слідкомі стверджують, що так званого заступника начальника ГУВС Росії по Запорізькій області госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.