"Закрыла глаза и выбрала его": бездомная американка стала миллионером благодаря лотерее

По словам Лючии Форсет, она и подумать не могла, что жизнь может дать второй шанс таким людям, как она. Благодаря этому событию она вошла в число богатейших людей Калифорнии.

Жительница Соединенных Штатов Америки Лючия Форсет еще 6 лет назад была бездомной, но все изменилось в один момент благодаря выигрышу в лотерее. Теперь она миллионер. Об этом сообщает издание NDTV.

Произошло это абсолютно случайно благодаря лотерейному билету Scratchers. Сумма выигрыша составила 5 миллионов долларов, что позволит закрыть все потребности женщины, которая многие годы была лишена дома.

Приобрела свой счастливый билет она в супермаркете Walmart в Питтсбурге. Рядом с магазином она меняла масло в своем автомобиле и решила испытать удачу.

"Я купила только один билет. Я закрыла глаза и выбрала его, и он выиграл!", — говорит женщина.

Она сначала даже не поверила, что это действительно произошло. Немного придя в себя она осознала, что стала обладательницей 5 миллионов долларов.

"Шесть лет назад я была бездомной. В этом году я выхожу замуж, получаю диплом младшего специалиста и выигрываю 5 миллионов долларов. Никогда не думаешь, что у тебя есть шанс выиграть его. Никогда не думала, что это случится с кем-то вроде меня", — продолжила она.

В пресс-релизе Калифорнийской лотереи говорится, что благодаря счастливому билету женщина вошла в число богатейших людей Калифорнии.

"Единственная миссия Калифорнийской лотереи — привлечь дополнительное финансирование для государственного образования, и это возможно только при поддержке наших игроков", — заявила представитель Калифорнийской лотереи Кэролин Беккер.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что мужчина третий раз за год выиграл в лотерею выбрав те же самые числа. 52-летний мужчина заявил, что никогда нельзя знать наверняка, в какой момент повезет, но отметил что шансы на победу в лотерее равны нулю, если не участвовать в ней. Выигрыш он потратит на отпуск со своей супругой.