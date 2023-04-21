"Нужно продолжать": мужчина третий раз выиграл в лотерею выбрав те же самые числа

Американец, пожелавший остаться неизвестным, трижды победил в лотерее, используя одну и ту же комбинацию чисел. Счастливчик рассказал, как планирует потратить свой выигрыш.

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В американском штате Мэриленд 52-летний мужчина за 11 месяцев выиграл три приза в лотерее на сумму 50 000 долларов каждый, применяя одну и ту же цифровую комбинацию. Об этом пишет UPI.

18 мае 2022 года американец получил два приза по 50 тысяч долларов использовав пару билетов с номерами 4-8-5-4-8. В апреле этого года он решил снова проверить свою удачу и выбрав те же самые выигрышные числа.

"Это случилось в прошлом году, и это повторилось снова. Моя жена предложила сыграть теми же номерами, и мы вновь победили", – рассказал счастливчик, который постоянно играет в лотерею.

52-летний мужчина заявил, что никогда не возможно знать, когда именно повезет, но отметил что шансы на победу в лотерее равны нулю, если не участвовать в ней.

"Я постоянно играю в лотерею. Никогда не знаешь. Невозможно выиграть, если ты не участвуешь", — сказал он.

Американец также сообщил, что собирается с супругой потратить свой выигрыш на отпуск. Семейная пара планирует отправиться в путешествие.

Ранее Фокус писал, что пенсионер, сорвавший джекпот в 40 млн долларов, купил билет 1 апреля. Мужчина с первого раза не поверил в свою победу. Эрл Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье. Также он планирует делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

Также сообщалось, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.