"Это не шутка": пенсионер, сорвавший джекпот в 40 млн долларов, купил билет 1 апреля

Эрл Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье. Также он планирует делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

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В штате Айова (США) 61-летний механик на пенсии Эрл Лэйп сорвал джекпот в размере 40 миллионов долларов. Мужчина купил счастливый билет 1 апреля и с первого раза не поверил в свою победу. Об этом сообщает Huffpost.

Только после того, как он подтвердил свой билет Lotto America у продавца магазина, он убедился, что выиграл главный приз.

"Я смеялся. Я думал, что это такая первоапрельская шутка", — сказал Эрл Лэйп после получения своего приза в штаб-квартире лотереи Айовы в Клайве.

Лэйп решил забрать свой выигрыш одним платежом, который в этом розыгрыше составил 21,28 миллиона долларов. Издание отмечает, что приз в 40 миллионов долларов предназначался для тех, кто получит свой выигрыш в виде аннуитета, выплачиваемого в течение 29 лет.

Lotto America проводится в 13 штатах и предлагает меньшие призы, чем игры Powerball и Mega Millions. Однако шансы выиграть джекпот в ней гораздо выше — 1 к 26 миллионам.

Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье, а также будет делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.