"Це не жарт": пенсіонер, який зірвав джекпот у 40 млн доларів, купив білет 1 квітня

Ерл Лейп сказав, що має намір використати гроші для допомоги своїй сім'ї. Також він планує робити пожертви для дітей із проблемами зі здоров'ям.

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У штаті Айова (США) 61-річний механік на пенсії Ерл Лейп зірвав джекпот у розмірі 40 мільйонів доларів. Чоловік купив щасливий білет 1 квітня та з першого разу не повірив у свою перемогу. Про це повідомляє Huffpost.

Тільки після того, як він підтвердив свій квиток у продавця магазину Lotto America, він переконався, що виграв головний приз.

"Я сміявся. Я думав, що це такий першоквітневий жарт", — сказав Ерл Лейп після отримання свого призу в штаб-квартирі лотереї Айови в Клайві.

Лейп вирішив забрати свій виграш одним платежем, який у цьому розіграші становив 21,28 мільйона доларів. Видання зазначає, що приз 40 мільйонів доларів призначався для тих, хто отримає свій виграш у вигляді ануїтету, що виплачується протягом 29 років.

Lotto America проводиться в 13 штатах і пропонує менші призи, ніж Powerball і Mega Millions. Однак шанси виграти джекпот у ній набагато вищі — 1 до 26 мільйонів.

Лейп сказав, що має намір використовувати гроші для допомоги своїй сім'ї, а також робитиме пожертвування для дітей із проблемами зі здоров'ям.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.