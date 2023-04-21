"Потрібно продовжувати": чоловік втретє виграв у лотерею обравши ті самі числа

Американець, який побажав залишитися невідомим, тричі переміг у лотереї, використовуючи ту саму комбінацію чисел. Щасливчик розповів, як планує витратити свій виграш.

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В американському штаті Меріленд 52-річний чоловік за 11 місяців виграв три призи в лотереї на суму 50 000 доларів кожен, застосовуючи одну й ту саму цифрову комбінацію. Про це пише UPI.

18 травня 2022 року американець отримав два призи по 50 тисяч доларів, використавши пару білетів з номерами 4-8-5-4-8. У квітні цього року він вирішив знову перевірити свою удачу й обрав ті самі виграшні числа.

"Це трапилося минулого року, і це повторилося знову. Моя дружина запропонувала зіграти тими самими номерами, і ми знову перемогли", – розповів щасливчик, який постійно грає у лотерею.

52-річний чоловік заявив, що ніколи не можливо знати, коли саме пощастить, але зазначив, що шанси на перемогу в лотереї дорівнюють нулю, якщо не брати участь у ній.

"Я постійно граю в лотерею. Ніколи не знаєш. Неможливо виграти, якщо ти не береш участь", — сказав він.

Американець також повідомив, що збирається із дружиною витратити свій виграш на відпустку. Сімейна пара планує вирушити у подорож.

Раніше Фокус писав, що пенсіонер, який зірвав джекпот у 40 млн доларів, купив квиток 1 квітня. Чоловік із першого разу не повірив у свою перемогу. Ерл Лейп сказав, що має намір використати гроші для допомоги своїй сім'ї. Також він планує робити пожертвування для дітей із проблемами зі здоров'ям.

Також повідомлялося, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.