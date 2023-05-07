Обвиняемый в покушении на Прилепина воевал на стороне боевиков "Л/ДНР", — соцсети

По словам сестры Александра Пермякова, за неделю до инцидента она потеряла связь с братом, а потом в сети появилось видео с его допросом в деле о покушении.

Обвиняемый в подрыве автомобиля с Захаром Прилепиным внутри, Александр Пермяков воевал на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", ссылаясь на сестру обвиняемого в покушении 6 мая.

Следственный комитет Российской Федерации обвиняет Александра Пермякова в совершении преступления якобы по указанию Службы безопасности Украины. Однако, как оказалось, мужчина имеет весьма интересное прошлое.

Обвиняемый в теракте Александр Пермяков: что о нем известно

В свое время мужчина отбывал срок в Украине за разбой, а после освобождения вернулся в родную Дружковку Донецкой области, где и работал разнорабочим.

В период с 2014 по 2015 год воевал на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против украинских защитников.

"В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова. Пророссийский "террорист" был на связи со своими близкими (сестра и мать проживают в Санкт-Петербурге) до недавнего времени. Последний раз он писал родным из Нижнего Новгорода, рассказал, что работает на стройке и интересовался у Ирины здоровьем матери", — говорится в сообщении.

После этого, как отмечает сестра Ирина, с Александром что-то произошло и более недели он не выходил на связь. А потом практически сразу Следственный комитет РФ опубликовал видео с допросом мужчины, где тот признается во всех грехах при помощи протокольных фраз. При этом, как отмечает источник, на видео видно, что оно было снято не одним дублем и это был монтаж.

Покушение на Захара Прилепина: в каком он состоянии

В результате подрыва автомобиля он получил сотрясение мозга и перелом сразу обеих ног. На российском телевидении также поделились, что у него была диагностирована контузия легких, минно-взрывные ранения, а также многочисленные переломы. Его оперативно госпитализировали в ближайшую больницу.

Медики также ввели его в медикаментозную кому после операции, чтобы стабилизировать состояние. По состоянию на утро 7 мая его из нее вывели, как заявил пресс-секретарь Захара Прилепина, передают росСМИ.

"В бодром настроении, насколько это возможно в этой ситуации", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России раздался взрыв — подорвали автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. Сообщалось, что он получил ранения и находится в больнице. Ранее отмечалось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.