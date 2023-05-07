Все провалят экзамен: вопросник для пятиклассников 1943 года стал вирусным в Сети (фото)

Архивный документ, который предназначался для индийских школьников, наглядно продемонстрировал, что в те времена в учебных заведениях тщательно изучали коммерцию, а сами вопросы для итоговой работы были очень сложными.

Отставной сотрудник индийской административной службы (IAS) Бадри Лал Сварнакар поделился вопросником 5 класса по коммерции, который он нашел в архивах и вскоре он стал вирусным. Об этом пишет NDTV.

Сварнакар вместе с фотографией написал: "Посмотрите на стандарт работ пятого класса на полугодовом экзамене в 1943-44 годах в Индии. Метрическая система сделала учебу такой простой!".

Бумага с вопросами показала, что вопросы были намного сложнее, чем сегодня. Ну, а у современных учеников пятого класса даже нет такого предмета как коммерция.

Многие из комментаторов даже не поняли, что написано в вопроснике, так как там используется устаревшая система мер и весов.

Максимальные оценки за работу 1943-44 гг. – были 100 баллов, а проходной балл был указан как 33. Экзамен продолжался 2,5 часа.

Согласно одному из вопросов, ученик должен был определить цену золота, а в другом нужно было определить сколько денег нужно было потратить на муку. Также ученики должны были написать деловое письмо с еще одним вопросом.

Один из комментаторов отметил, что сейчас ученики знают только "(a+b) 2".

Другой пользователь написал: "Ответ на 8-й вопрос — 2838 кг".

Некоторые комментаторы отметили, что такие экзамены были у их бабушек и дедушек. А один комментатор написал, что сам решал подобные задачки в пятом классе. Но на уроках по математике. "Это развивает практические навыки ведения бизнеса у детей, без калькулятора. Я начал пользоваться калькулятором только в колледже", — отметил он.

Между тем, ранее вирусным стал еще один экзаменационный вопрос по математике, предназначенный для пятиклассников.

Сложный вопрос, предназначенный для учащихся в возрасте от 10 до 11 лет, гласит: "Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и 1/8 книги во вторник. Он закончил оставшуюся 1/4 книги в среду. Сколько страниц в книге?". В строке темы было написано: "Тестовая задача на экзамене по математике моего пятиклассника".

Пользователи соцсетей были ошеломлены сложностью вопроса, и многие заявили, что наверняка провалят экзамен, если вопросы будут такими сложными.

Напомним, ранее девочка в Норвегии подобрала камень на дороге, и оказалось, что это кинжал каменного века возрастом 3700 лет.