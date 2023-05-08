Без паспорта: авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома

Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).

Беверли Эллис-Хебард из Филадельфии, штат Пенсильвания, рассказала об ошибке сотрудников аэропорта из-за которой она ошибочно отправилась в Ямайку, расположенную в Карибском море, вместо того, чтобы прибыть в Джексонвилл, находящийся в штате Флорида, США. Об этом пишет Business Insider.

Женщину направили не на тот самолет и у нее не было с собой паспорта.

Американка, которая часто перемещается между своим родным домом в Филадельфии, и своим вторым домом в Джексонвилле, решила полететь регулярным рейсом Frontier Airlines, чтобы провести время в солнечном штате. Все шло гладко, пока она не захотела сходить в туалет перед вылетом. По словам Эллис-Хебард, сотрудник авиакомпании сказал ей, что у нее есть 20 минут.

Когда женщина вернулась, она узнала, что самолет уже почти заполнен, и ее торопили на посадку, после того как сотрудница авиакомпании проверила ее посадочный билет. Из-за паники Эллис-Хебард порезала руку при загрузке своей ручной клади.

Внутри самолета, бортпроводница оказала американке первую помощь, обработав ее рану, и заверила, что она может расслабиться до прилета на Ямайку.

"Я бы хотела полететь туда, но у меня уже есть пляж там, где я живу", — сказала Беверли.

Беверли Эллис-Хебард из Филадельфии, штат Пенсильвания Фото: ABC

Однако стюардесса уточнила, что это вовсе не шутка и самолет действительно летит на Ямайку.

"Вы въезжаете в другую страну без паспорта. Это плохо", — добавила бортпроводница.

Расстояние между Филадельфией и Ямайкой составляет примерно 900 миль (1450 км). К счастью, власти другой страны разрешили Эллис-Хебард остаться на мостике между самолетом и аэропортом, так что она не покидала официально территорию США.

Через несколько часов после прибытия, женщину посадили на следующий рейс обратно в Филадельфию. Согласно сообщению от Frontier Airlines, компания вернула женщине стоимость ее билета и выдала ей ваучер на сумму $600 в качестве компенсации.

Ранее Фокус писал, что в США вылет самолета был отложен из-за огромного роя пчел. Капитан сообщил пассажирам о ряде проблем, которые мешали уничтожению насекомых. Пчеловоду было запрещено прикасаться к самолету, а эксперты по борьбе с вредителями не могли опрыскивать борт.

Также сообщалось, что в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета. Он был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.