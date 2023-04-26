Застрял в грязи: в США мужчину пришлось спасать при помощи троса и вертолета (видео)

Мужчина был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Американец пытался продолжить путь без транспортного средства, но застрял.

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В штате Техас, США, 65-летнего мужчину, личность которого не разглашается, доставали с грязи с помощью вертолета и троса. Об этом пишет The Worth Star-Telegram.

По словам сотрудников Береговой охраны США, велосипедист провел целую ночь, застряв в грязи, прежде чем его удалось спасти с отдаленного участка техасского побережья. Мужчину освободили перед рассветом во вторник, 25 апреля, после чего его немедленно доставили в больницу.

"Дежурные получили сообщение от сотрудников офиса шерифа округа Галвестон в 4:17 утра о том, что 65-летний мужчина застрял в грязи к востоку от северного причала Галвестона на полуострове Боливар, и (они) не смогли его достать. Мужчина заявил, что он ехал на велосипеде в сторону парома Боливар около заката в понедельник, когда его велосипед застрял. Когда он начал идти пешком, его тело застряло в грязи", — говорится в сообщении Береговой охраны.

Спасатели направили на место происшествия вертолет, и с помощью троса мужчину вытащили из грязи.

На видео видно, что американец был найден стоящим в темноте в нескольких футах от своего перевернувшегося велосипеда. Он был доставлен к медицинскому персоналу в международный аэропорт Шоулз в Галвестоне и, по словам официальных лиц, находится в больнице в стабильном состоянии. Подробности его травм не разглашаются.

Ранее Фокус писал, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.

Также сообщалось, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.