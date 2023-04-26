Застряг у бруді: у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота (відео)

Чоловік був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.

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У штаті Техас, США, 65-річного чоловіка, особистість якого не розголошується, діставали із бруду за допомогою вертольота та троса. Про це пише The Worth Star-Telegram.

За словами співробітників Берегової охорони США, велосипедист провів цілу ніч, застрягши в багнюці, перш ніж його вдалося врятувати з віддаленої ділянки техаського узбережжя. Чоловіка звільнили перед світанком у вівторок, 25 квітня, після чого його негайно доправили до лікарні.

"Чергові отримали повідомлення від співробітників офісу шерифа округу Галвестон о 04:17 ранку про те, що 65-річний чоловік застряг у багнюці на схід від північного причалу Галвестона на півострові Болівар, і (вони) не змогли його дістати. Чоловік заявив, що він їхав на велосипеді в бік порома Болівар біля заходу сонця у понеділок, коли його велосипед застряг. Коли він почав йти пішки, його тіло застрягло в бруді", — йдеться у повідомленні Берегової охорони.

Рятувальники відправили на місце події гелікоптер, і за допомогою троса чоловіка витягли із бруду.

На відео видно, що американець був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Він був доставлений до медичного персоналу до міжнародного аеропорту Шоулз у Галвестоні й, за словами офіційних осіб, перебуває у лікарні у стабільному стані. Подробиці його травм не розголошуються.

Раніше Фокус писав, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.

Також повідомлялося, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.