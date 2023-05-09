$30 тысяч за встречу с фейковым Маском: в Китае произошел скандал из-за двойника миллиардера (фото)

Китайцы возмущены наглой ложью: организаторы обещали, что презентацию журнала посетит Илон Маск, однако на ней появился только внешне похожий мужчина. В компании инцидент объяснили "культурными отличиями".

Китайского предпринимателя Гэри Конга обвиняют в ложной рекламе мероприятия обещанием о появлении почетного гостя — Илона Маска. Об этом написали 9 мая журналисты SCMP.

Конг, президент Китайско-американской коммерческой ассоциации, отвечал за организацию праздника по случаю выпуска первого номера журнала Wall St Magazine. Вечеринка состоялась 27 апреля на Манхэттене, ее посетило более 120 гостей.

В СМИ передали, что фейковый Маск появился на мероприятии уже вечером в окружении охранников. Он кратко представил журнал и вручил несколько наград, после чего покинул отель. Однако внимательные люди заметили, что по голосу и внешности "почетный гость" не походил на американского бизнесмена. Осознание, что знаменитость оказалась подделкой, возмутило и разозлило китайцев.

Фото: AsiaFinance Фото: AsiaFinance

SCMP отметило, что в пресс-релизе мероприятие описали как "вечеринку Илона Маска, посвященную презентации обложки на Манхэттене". Конг объяснил медийщикам, что речь шла о праздновании появления миллиардера на обложке журнала.

Впоследствии Китайско-американская коммерческая ассоциация провела пресс-конференцию, пытаясь объяснить инцидент. В компании отметили, что яркая реакция гостей на обман была результатом "различий между китайской и западной культурами".

Сам Конг признался журналистам, что некоторые гости платили за приглашения на презентацию. В частности, он рассказал о семи билетах, приобретенных "некоторыми людьми из материкового Китая" за 30 тысяч долларов.

Напомним, 2 мая Фокус писал о внешне похожей на Кейт Миддлтон 35-летней женщине из Франклина. Она поделилась в соцсетях, что всегда любила королевскую особу.

Ранее, в марте, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что оккупированный Мариуполь посещал фейковый Владимир Путин. В подтверждение своих слов чиновник опубликовал коллаж с фото якобы президента РФ.