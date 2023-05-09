"Китай — соперник": канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС дистанцироваться от Пекина

По мнению главы немецкого правительства, ЕС должен активно работать с глобальным югом, предлагая новые партнерства и торговые сделки в Африке, Азии и Южной Америке, чтобы уменьшить влияние Китая.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность зависимостью Европейского Союза от Китая и обвинил китайское правительство в том, что оно все больше действует как конкурент, а не партнер. Он призвал посодействовать развитию других рынков, которые могут стать альтернативой китайскому. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Олаф Шольц выступил перед Европарламентом в Страсбурге в честь Дня Европы, где представил свое видение реформированного и расширенного Евросоюза, который должен единым фронтом выступать по вопросам, включая отношения с Китаем, если хочет играть ведущую глобальную роль.

"Наши отношения с Китаем удачно описываются триадой "партнер, конкурент, системный соперник" — хотя, без сомнения, соперничество и конкуренция со стороны Китая усилились. ЕС знает об этом развитии событий и реагирует соответствующим образом", — сказал Шольц.

Шольц поддержал позицию президента Европейской комиссии и выступил за "умное снижение рисков" в отношениях с Китаем, вместо немедленного разрыва связей.

Он также выразил мнение, что ЕС должен активно работать с глобальным югом, предлагая новые партнерства и торговые сделки в Африке, Азии и Южной Америке, которые смогут создать новые рабочие места. По мнению Шольца, это поможет уменьшить экономическую зависимость от Китая и даст возможность ЕС играть ведущую глобальную роль.

Китай является самым важным торговым партнером Германии, и разрыв устоявшихся деловых связей нанесет ущерб крупнейшей экономике Европы.

Однако Шольц отметил, что ЕС не может стоять в стороне и наблюдать, как Китай нарушает права человека и принимает авторитарные меры, такие как новый закон о безопасности Гонконга. Он подчеркнул, что ЕС должен защищать свои ценности и принципы, и что диалог с Китаем должен быть честным и открытым.

Напомним, что 8 мая издание Bloomberg написало, что Евросоюз собирается ввести торговые ограничения на несколько китайских компаний, которые помогают поставлять в Россию подсанкционные товары и технологии.

8 мая издание Bild сообщило, что Германия поставляет товары в Россию в обход санкций. По данным журналистов, поставки товаров из ФРГ могут осуществляться в РФ через страны СНГ. Это вызывают беспокойство у официального Берлина.