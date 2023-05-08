ЕС готовится отреагировать: Россия обходит санкции при помощи 8 компаний Китая, —СМИ
Журналисты сообщили, что китайские компании поддерживают российский военно-промышленный комплекс, поэтому нужны более строгие экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения.
Евросоюз собирается ввести торговые ограничения на несколько китайских компаний, которые помогают поставлять в Россию подсанкционные товары и технологии. Об этом пишет издание Bloomberg.
В Европейской комиссии считают, что 8 компаний Китая непосредственно поддерживают российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. Поэтому орган призвал к более строгим экспортным ограничениям в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ.
Санкции планируется ввести в отношении следующий компаний из материкового Китая и Гонконга:
- Sinno Electronics Co. Ltd;
- 3HC Semiconductors Co Ltd;
- Sigma Technology Ltd;
- King-Pai Technology Co., Ltd;
- Asia Pacific Links Ltd;
- Tordan Industry Limited;
- Alpha Trading Investments Limited;
- Allparts Trading Co., Ltd.
Кроме того, как пишут журналисты, в Еврокомиссии попросили обратить внимание также на 35 организаций, включая предприятия в материковом Китае и Гонконге, а также компании в Узбекистане, Армении и Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, в список входят некоторые компании из Ирана.
"Если посмотреть на статистику экспорта тех же самых товаров из ЕС в третьи страны, то в некоторых случаях мы действительно увидим очень, очень крутой наклон", — сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.
По его словам, в ЕС позаботятся, чтобы запрещенные товары не оказывались на территории РФ.
Также журналисты сообщали, что Евросоюз закроет порты для судов, которые возят российскую нефть в обход санкций. В Европейском Союзе продолжается работа над 11 пакетом санкций против России за вторжение в Украину. Журналисты узнали, что блок, например, хочет закрыть лазейки, ограничив транспортировку российской нефти и нефтепродуктов после введения потолка.
Кроме того, напомним, что издание Bild сообщило, что Германия поставляет товары в Россию в обход санкций. По данным журналистов, поставки товаров из ФРГ могут осуществляться в РФ через страны СНГ. Это вызывают беспокойство у официального Берлина.