Будущее многополярно: Шольц рассказал, какой видит Европу и призвал отказаться от единогласия

По мнению главы немецкого правительства, реформированная Европа должна отказаться от европоцентризма и выбрать путь компромиссов, отвечающих интересам меньшинства.

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 9 мая заявил, что в будущем хотел бы видеть Европу реформированной, большой и геополитической, именно поэтому сейчас так важна политика международного сотрудничества и отмена принципа единогласия в принятии решений. Об этом Шольц написал в своем Twitter.

"Европа – наше будущее! И будущее Европы в наших руках. Я предвижу большую, геополитическую и реформированную Европу", – пишет он.

По мнению политика, честная политика расширения Союза очень важна для расширения Европы, поэтому он предложил вознаграждать государства, имеющие потенциальную возможность вступить в Евросоюз, что будет необходимо для сохранения доверия и "мира в Европе".

В частности Шольц отметил, что речь идет об Украине, Молдове, Грузии и странах Западных Балкан. Также Шольц подчеркнул, что Европе необходимо "реальное партнерство" со странами Африки, Азиим и Южной Америки и "справедливая свободная торговля" с Мексикой, Индией, Южной Америкой, Индонезией, Австралией и Кенией.

При этом он отметил, что реформированная Европа должна отказаться от европоцентризма, поскольку "будущее будет многополярным". Шольц убежден, что Европа на пути реформ сможет отказаться от принципа единогласия в принятии решений насчет внешней политики и бюджета, если перейдет на квалифицированное большинство голосов.

"Наибольшую легитимность создает не единогласия, а демократическая конкуренция большинства и компромиссы, также отвечающие интересам меньшинства", – пишет канцлер Германии.

Также Олаф Шольц отреагировал на военный парад в Москве.

"В Москве сегодня Путин развернул своих солдат и танки. Пусть нас не пугает такое позерство власти", – подытожил он.

Напомним, 9 мая Олаф Шольц вспомнил российский военный парад ко Дню победы во время выступления в Европейском парламенте. Он призвал чиновников оставить страх и поддерживать Украину.

В конце марта канцлер Германии высказал предположение, что новости о готовности президента России сесть за стол для мирных переговоров являются фейком.