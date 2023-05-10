Котилась по дороге: бездомный, спасший ребенка в коляске, сразу после этого получил работу

Благодаря своему подвигу бывший бездомный по имени Рон Нессман стал героем. Мужчина спас ребенка в коляске, которая котилась к проезжей части.

В штате Калифорния, США, бездомный Рон Нессман спас ребенка в коляске когда она покатилась и почти выехала на проезжую часть. Об этом пишет Ladbible.

1 мая бывший бездомный после собеседования на должность посудомоечника решил немного передохнуть и сел на скамейку. Внезапно рядом с ним женщина потеряла равновесие из-за сильного ветра и коляска с ее племянником начала набирать скорость, двигаясь в направлении проезжей части.

Пенсионерка пыталась подняться, чтобы предотвратить опасность, но у нее не получилось. На помощь пришел Рон, который быстро сориентировался и мгновенно бросился к ним. Мужчина успел ухватить коляску, предотвращая надвигающуюся трагедию.

Издание отмечает, что Рон Нессман, бывший водителем грузовика, решил выскочить на улицу, чтобы спасти ребенка, и благодаря своему героическому поступку, ему предложили место работы, на которое он проходил собеседование, а также несколько других вариантов трудоустройства. После смерти его возлюбленной американец провел несколько лет бездомным, но в последнее время он проживал у своей сестры, стремясь восстановить связь с семьей.

Мужчина отметил, что у него не было времени на раздумья Фото: CBS News

В беседе с местным новостным агентством мужчина отметил, что у него не было времени на раздумья, и он просто моментально бросился на помощь ребенку. После того как он прошел профессиональную ориентацию и начал работу, он выразил свою искреннюю благодарность за предоставленную возможность и заявил, что он теперь действительно оценит свои новые перспективы трудоустройства.

Кадры, на которых Рон бросается спасать ребенка, не только попали в новости, но и стали вирусными в соцсетях, и он рассказал, что их видели родственники по всей стране. Люди, увидевшие этот ролик, очень переживали за мужчину и называли его "героем", который доказал, что люди все еще могут рассчитывать на помощь "доброго самаритянина".

Пользователи соцсетей также были очень рады когда узнали, что Рон получил работу, на которую он проходил собеседование прямо перед своим героическим поступком.

Ранее Фокус писал, что женщина написала детскую книгу, теперь ее подозревают в убийстве мужа. Всего несколько месяцев назад Коури Ричинс с улыбкой представляла свою трогательную книгу на американском телевидении, но сейчас может попасть в тюрьму из-за причины ее написания.

Также сообщалось, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.