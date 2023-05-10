Подали в суд на McDonald's: семья утверждает, что горячий наггетс ошпарил девочке ногу

Во время судебного заседания Филана Холмс рассказала присутствующим, что ее маленькая дочь получила сильные ожоги на ногах когда уронила на себя слишком горячий наггетс. Родители девочки требуют компенсацию в размере более 15 000 долларов.

Семейная пара из города Броварда, штат Флорида (США), подала в суд на компанию McDonald's и ее местного покупателя франшизы, утверждая, что сеть ресторанов быстрого питания подает одно из своих самых популярных блюд слишком горячим, в результате чего их маленькая дочь получила ожог с рубцами. Об этом пишет Local10.

Согласно иску, 21 августа 2019 года Филана Холмс зашла в кафе McDonald's по адресу 7600 NW 57th St. в Тамараке и заказала для своей тогда еще четырехлетней дочери хеппи-мил с порцией чикен макнаггетс внутри.

Холмс показала в досудебном интервью, что девочка уронила наггетс себе на колени, который застрял между ее бедром и ремнем безопасности автомобиля.

"Чикен Макнаггетс внутри этого Хэппи Мил был необоснованно и опасно горячим… и вызвал ожог кожи и плоти вокруг бедер жертвы", — говорится в иске.

Ожоги оставили девочку "обезображенной и со шрамами", утверждается в иске.

Филана Холмс, мама пострадавшей девочки Фото: The Seattle Times

"Время от времени она смотрит на шрам и называет его своим куриным наггетсом", — сказал отец девочки, Умберто Карабалло Эстевес, в досудебных показаниях.

В иске утверждается, что компании подавали пищу, которая из-за температуры была "непригодна для обработки человеком, не говоря уже об употреблении".

Адвокаты родителей подтвердили эти утверждения во вторник, 9 мая. Родители девочки требуют возмещения ущерба в размере более 15 000 долларов.

"Если это можно предотвратить, то об этом можно предупредить. Вы должны предупредить кого-то об этом. Если вы этого не делаете, то несете ответственность", — сказал Джордан Редавид, представляющий интересы семьи пострадавшего ребенка.

Издание отмечает, что McDonald's и франчайзи Upchurch Foods отрицают свою вину.

Ранее Фокус писал, что 72-летний мужчина пошел работать в McDonald's, и стал любимцем посетителей. Дэрил Холмс провел всего одни день дома прежде чем устроиться на новую работу.

Также сообщалось, что два 10-летних ребенка работали в McDonald's без зарплаты. По данным Министерства труда США, двое детей готовили и раздавали заказы на еду, убирали ресторан, работали у окна "drive-thru" и обслуживали кассу.