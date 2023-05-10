Возобновление авиарейсов с РФ: грузины устроили масштабные митинги под зданием МИД (видео)

Собравшиеся под зданием МИДа обещают, что российские авиакомпании, которые захотят открыть свои офисы в Грузии, столкнутся с "физическим сопротивлением".

В среду, 10 мая в Грузии около здания МИД проходят акции оппозиционных активистов против возобновления прямого авиасообщения с Россией и отмены виз. Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией. Митингующие требуют введения визового режима для граждан России", — указано в сообщении.

На видео можно увидеть, что люди вышли к зданию МИД со свистками и с плакатами с надписями, что "Россия — оккупант" или "Счастливого пути н***й". Митингующие также выкрикивают нелицеприятные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Также возле здания министерства иностранных дел дежурят правоохранители.

По словам оппозиционера из Грузии лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, российские авиакомпании столкнутся в Грузии "с физическим сопротивлением".

"Я хочу сказать любой российской авиакомпании и их представителям, которые посмеют открыть офис в Грузии. Я вам прямо угрожаю: вы столкнетесь с физическим сопротивлением, вы не сможете функционировать и действовать в Грузии", – заявила Хоштария.

Реакция правительства Грузии и РФ

10 мая правительство Грузии поддержало решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения между Грузией и РФ. Об чем заявили глава МИД Илья Дарчиашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.

В свою очередь в Госдуме РФ прокомментировали решение об отмене визового решения с Грузией, как событие, идущее на пользу Тбилиси, приводящее к отказу руководства Грузии от участия в войне против России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Причина протестов в Грузии

10 мая президент РФ Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии, который предполагает возможность для граждан Грузии въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней.

Кроме того, лидер Кремля отменил запрет на перелеты из России в Грузию.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отмена визового режима с Россией для граждан Грузии неприемлема из-за полномасштабной войны в Украине.

"Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", — подчеркнула она.

Ранее, еще в 2019 году прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано после скандала, названного "ночь Гаврилова" и начала протестов против сближения с Россией в Тбилиси.