Производили малокалиберные боеприпасы: на заводе в Швеции прозвучал взрыв

Причина взрыва устанавливается. Есть пострадавший с серьезными травмами — его госпитализировали

В шведском городе Карлсборг на территории завода по производству боеприпасов прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает местный телеканал SVT 10 мая.

По информации от экстренных служб только один человек пострадал, который и находился недалеко от места взрыва наедине. Он получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу.

"Риска дальнейших взрывов нет, проверено, что в помещении ничего не горит. В настоящее время неясно, насколько сильным был взрыв и что его вызвало", — говорится в сообщении.

Инцидент квалифицируют как несчастный случай. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование, однако они не могут зайти на объект, пока не будет проведена полная оценка безопасности.

Представитель Nammo Фредрик Тангераас в издании AP заявил, что оценка над ситуацией продолжается, экстренные службы продолжают беспрерывно работать на месте взрыва.

Заводом управляет производитель оборонной продукции Nammo, который расположен в Норвегии. На веб-сайте говорится, что на предприятии в Карлсборге работает около 130 человек, и оно производит "малокалиберные боеприпасы для штурмовых винтовок и другого легкого оружия, в том числе бронебойные и нетоксичные/бессвинцовые боеприпасы".

Напомним, 10 мая в Узбекистане прогремел мощный взрыв на газовой станции, который повредил транспортные средства и травмировал одного человека. По данным МЧС, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности при выпуске газа.

6 мая сообщалось, что в РФ загорелись склады с порохом из-за лесного пожара. В связи с этим власти начали готовить население к вынужденной эвакуации.