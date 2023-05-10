В Узбекистане прогремел мощный взрыв на газовой станции: есть пострадавший (видео)

Огонь повредил автомобили и находившиеся в них баллоны со сжиженным газом. По данным МЧС, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности при выпуске газа.

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В Узбекистане вечером 9 мая прогремел мощный взрыв на газораспределительной станции в Пахтачийском районе Самаркандской области. Об этом сообщило в Telegram Министерство по чрезвычайным ситуациям страны.

Прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов и к 23:00 по местному времени потушили пожар. Огонь повредил 3 автомобиля Isuzu и находившиеся в них 50-литровые баллоны со сжиженным газом.

Взрыв произошел по причине нарушения правил технической безопасности при выпуске газа в ветке на резервную мощность. Возможно, были нарушения правил безопасности при сливе газа из автомобиля-цистерны MAN в резервную емкость, дополняет портал Tengri News.

"Пострадал один гражданин. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий", — отметили в МЧС.

Следственный отдел областного УВД возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение. Назначены судебно-медицинские, пожарно-технические и судебно-оценочные экспертизы, сообщило издание Газета.uz.

Фокус в феврале писал о серии взрывов газопроводов в городах России. Одно из чрезвычайных происшествий случилось в Ярославской области 13 февраля.

А из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске 9 февраля погибли 13 человек. Жильцы дома перед взрывом жаловались на запах газа, власти обещали их расселить, так как дом решили не восстанавливать.

Также 7 февраля в городе Ефремов Тульской области в жилом доме взорвался газ, погибли 5 человек.