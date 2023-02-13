В Ярославской области прогремел мощный взрыв: что известно (фото, видео)

По информации СМИ, в Мышкинском районе разорвало газопровод. На месте ЧП поднялся высокий столб пламени. По предварительным данным, никто не пострадал.

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В Мышкинском районе Ярославской области прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 13 февраля сообщает местное российское издание 76.ru.

Предварительно известно, что на месте чрезвычайного происшествия разорвало газопровод. О пострадавших не сообщается. В МЧС по Ярославскому региону пока не комментируют случившееся.

Фото: соцсети

Отмечается, что на месте взрыва образовался высокий яркий огненный столб, который видно на большом расстоянии о места происшествия.

Напомним, 10 февраля российские спасатели сообщили, что в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске погибли 13 жильцов.

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.