У Ярославській області пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, у Мишкінському районі розірвало газопровід. На місці НП піднявся високий стовп полум'я. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Related video

У Мишкінському районі Ярославської області пролунав вибух. Про це у понеділок, 13 лютого, повідомляє місцеве російське видання 76.ru.

Попередньо відомо, що на місці надзвичайної події розірвало газопровід. Про постраждалих не повідомляється. У МНС по Ярославському регіону поки не коментують те, що сталося.

Фото: соцсети

Зазначається, що на місці вибуху утворився високий яскравий вогняний стовп, який видно на великій відстані від місця події.

Нагадаємо, 10 лютого російські рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху газу в багатоквартирному будинку в Новосибірську загинули 13 мешканців.

Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.