У Ярославській області пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)
За інформацією ЗМІ, у Мишкінському районі розірвало газопровід. На місці НП піднявся високий стовп полум'я. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
У Мишкінському районі Ярославської області пролунав вибух. Про це у понеділок, 13 лютого, повідомляє місцеве російське видання 76.ru.
Попередньо відомо, що на місці надзвичайної події розірвало газопровід. Про постраждалих не повідомляється. У МНС по Ярославському регіону поки не коментують те, що сталося.
Зазначається, що на місці вибуху утворився високий яскравий вогняний стовп, який видно на великій відстані від місця події.
Нагадаємо, 10 лютого російські рятувальники повідомили, що внаслідок вибуху газу в багатоквартирному будинку в Новосибірську загинули 13 мешканців.
Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.