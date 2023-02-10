"Скаржилися на запах газу": внаслідок вибуху Новосибірську загинули 13 росіян (фото, відео)

За даними російського МНС, з-під завалів урятували 14 громадян, включаючи дитину. Різні поранення та травми внаслідок вибуху отримали 24 особи.

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Російські рятувальники закінчили розбір завалів на місці зруйнованої внаслідок вибуху газу будівлі в Новосибірську. Вдалося врятувати 14 людей, 13 мешканців загинули, ще 24 постраждали. Про це у п'ятницю, 10 лютого, повідомили у пресслужбі ГУ МНС Росії у Новосибірському регіоні.

"Вдалося врятувати 14 громадян, включаючи дитину, з них дев'ятьох осіб з різним ступенем травм доставлено до медичних закладів", — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Фото: МНС Росii

Вибух у Новосибірську

Нагадаємо, вранці, 9 лютого, у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лінійній у Новосибірську стався вибух, внаслідок якого обрушилося два під'їзди.

Відомо, що напередодні НС мешканці скаржилися на запах газу. Як повідомила місцева влада, зруйнований будинок не відновлюватимуть, усіх людей переселять. 10 лютого в області оголошено жалобу. Також затримано двох підозрюваних.

Підозрюваними у трагедії є співробітники компанії "Міжрегіонгаз Сервіс" — 45-річна Ірина Урбах і 25-річний Євген Кавун. Найближчим часом їм мають обрати запобіжний захід.

Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.