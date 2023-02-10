"Жаловались на запах газа": в результате взрыва Новосибирске погибли 13 россиян (фото, видео)

По данным российского МЧС, из-под завалов спасли 14 граждан, включая ребенка. Различные ранения и травмы в результате взрыва получили 24 человека.

Related video

Российские спасатели закончили разбор завалов на месте разрушенного в результате взрыва газа здания в Новосибирске. Удалось спасти 14 человек, 13 жильцов погибли, еще 24 пострадали. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирскому региону.

"Удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: МЧС России

Взрыв в Новосибирске

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда.

Известно, что накануне ЧП жильцы жаловались на запах газа. Как сообщили местные власти, разрушенный дом не будут восстанавливать, всех людей переселят. 10 февраля в области объявлен траур. Также задержаны двое подозреваемых.

Подозреваемыми в трагедии являются сотрудники компании "Межрегионгаз Сервис" — 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.