В Тульской области РФ взорвался газ в жилом доме: есть погибшие (фото, видео)

Взрывная волна зацепила расположенный неподалеку детский сад. Одна из причин взрыва — утечка бытового газа в квартире, чиновники обещают решить вопросы с компенсацией и жильем для пострадавших.

Related video

В российском городе Ефремов Тульской области взорвался газ, погибли 5 человек. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Экстренные службы города установили, что из-за взрыва обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, в котором зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

В Ефремовской районной клинической больнице имени А. И. Козлова подтвердили доставку 3 пострадавших, их состояние уточняется. Прокуратура региона рассказала о проверке выполнений законодательства в сфере ЖКХ из-за инцидента.

"Жильцы дома эвакуированы. Организован пункт временного размещения", — сказал первый зампрокурора Тульской области Михаил Можаев.

По его словам, жилой дом состоит из 5 подъездов.

[ + – ] Взрывная волна зацепила детский сад, расположенный рядом с домом

Начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщал о спасении 7 человек, в доме повреждены 8 квартир.

Губернатор региона Алексей Дюмин заявил, что жильцов дома расселили в пункты временного размещения. Далее чиновники обещают решить вопросы компенсации и предоставлении жилых помещений.

По данным экстренных служб, спровоцировать взрыв могла утечка бытового газа в одной из квартир.

Telegram-канал Mash сообщил, что взрывной волной зацепило детский сад, расположенный по соседству с домом.

"Там выбило окно, и обвалилась штукатурка. Во время происшествия малыши находились на прогулке", — отметили журналисты.

Напомним, что рано утром 26 октября в российском городе Ижевск взорвался газ на девятом этаже дома. Жильцы подумали, что началась война с НАТО.

Фокус в январе этого года писал о взрыве на магистральном газопроводе в оккупированном городе Лутугино Луганской области. В результате ЧП без газа почти 11 тыс. человек.