Очевидцев происшествия напугала яркая вспышка, которую расценили, как начало бомбардировки.

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Ранним утром 26 октября в российском городе Ижевск взорвался газ на девятом этаже жилого дома. Очевидец происшествия Александр рассказал, что взрыв сопровождался очень яркой вспышкой, поэтому он сильно испугался.

"Стало светло как днем, огонь поднялся над домом, — сказал он. — Первое, что пришло в голову — НАТО начало бомбардировку российских городов, надо бежать от взрыва. Над головой что-то прошумело и упало впереди меня. Посмотрел — рама, чуть по голове не задела. Стало видно, что огонь вырывается из окна с гулом, видимо газ начал поступать, наверняка прорвало колонку".

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что всех жильцов временно отселили из дома. в пункты временного размещения.

Напомним, после объявления в России мобилизации российским пропагандистам выдали новую методичку. В ней сказано провластным росСМИ приказали донести россиянам тезис о том, что их стране угрожают силы НАТО, которые стремятся расчленить и разграбить Россию, поэтому весь народ перед лицом этой угрозы должен сплотиться.

Как сообщалось, в Совбезе РФ нашли новую цель для продолжения войны: уничтожение тоталитарных сект, которые якобы заполонили Украину, и борьба с сатанизмом.

Также Фокус писал о недавнем теракте, который произошел в Ижевске: 34-летний мужчина пришел в школу и расстрелял десятки учеников и преподавателей.