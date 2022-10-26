"Думал, НАТО почало бомбардування": у Росії вибух газу в будинку сприйняли за напад

Очевидців події налякав яскравий спалах, який розцінили як початок бомбардування.

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Рано-вранці 26 жовтня в російському місті Іжевськ вибухнув газ на дев'ятому поверсі житлового будинку. Очевидець події Олександр розповів, що вибух супроводжувався дуже яскравим спалахом, тому він сильно злякався.

"Стало світло, як удень, вогонь піднявся над будинком, — сказав він. — Перше, що спало на думку, — НАТО почало бомбардування російських міст, треба тікати від вибуху. Над головою щось прошуміло та впало попереду мене. Подивився — рама, трохи голову не зачепила. Стало видно, що вогонь виривається з вікна з гулом, мабуть, газ почав надходити, напевно, прорвало колонку".

Мер Іжевська Олег Бекмеметьєв заявив, що всіх мешканців тимчасово виселили з будинку в пункти тимчасового розміщення.

Нагадаємо, після оголошення в Росії мобілізації російським пропагандистам видали нову методичку. У ній провладним росЗМІ наказали донести росіянам тезу про те, що їхній країні загрожують сили НАТО, які прагнуть розчленувати й пограбувати Росію, тому весь народ перед цією загрозою має згуртуватися.

Як повідомлялося, в Раді безпеки РФ знайшли нову мету для продовження війни — знищення тоталітарних сект, які нібито заполонили Україну, та боротьба із сатанізмом.

Також Фокус писав про нещодавній теракт, який стався в Іжевську: 34-річний чоловік прийшов у школу та розстріляв десятки учнів і викладачів.