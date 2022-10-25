"Тоталітарна гіперсекта": у Росії тепер хочуть провести "десатанізацію" України

У Рад Безпеки РФ знайшли нову мету для продовження війни: знищення тоталітарних сект, які нібито заполонили Україну, та перевиховання українських громадян.

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Помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов заявив про те, що Україна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту": нібито влада змушує українців відмовлятися від духовних цінностей православ'я, ісламу та юдаїзму.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому владні в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей", — сказав Павлов.

Російський чиновник стверджує, що в Україні нібито діють сотні тоталітарних сект, адептами яких є як пересічні громадяни, так і політична та бізнес-еліта. Тому він наполягає на продовженні війни проти України, метою якої тепер має стати "десатанізація" України.

"Або, як влучно висловився глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, її "повна дешайтанізація", — сказав Павлов.

Зазначимо, що одіозними висловлюваннями славиться і один із керівників Олексія Павлова — експрезидент РФ, а нині заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв, який коментує порядок денний, не соромлячись у висловлюваннях.

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, Медведєв пообіцяв знищити значну частину українців.

Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив удари росіян по цивільній інфраструктурі України, експрезидент порівняв дії Росії та Третього рейху і заявив, що ФРН не має морального права критикувати росіян.

Після ракетного обстрілу українських міст Медведєв зазначив, що це лише початок, і підкреслив, що метою Росії є повний "демонтаж політичного режиму України".