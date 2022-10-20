Уже точно не Німеччині говорити про це: Медведєв порівняв дії Росії та Третього рейху

Експрезидент РФ вважає, що німецький канцлер чинить неетично, звинувачуючи Росію в бажанні спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні, оскільки нацисти вбили 30 млн радянських громадян.

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Заступник голови Ради безпеки, колишній президент РФ Дмитро Медведєв вибухнув новою порцією обурення на адресу європейських політиків. Цього разу він пройшовся по канцлеру Німеччини Олафу Шольцю.

"Тепер ось і німець Шольц слідом за своєю подругою з уряду [міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною] Бербок став на брудну дорогу закидів нашій країні щодо використання голоду й енергетики в ході конфлікту, — заявив Медведєв. — Уже точно не німецькому канцлеру говорити про це. Нехай краще згадає про період нацизму у своїй державі та про 30 мільйонів загиблих від війни, голоду та холоду громадян нашої країни”.

Нагадаємо, днями Дмитро Медведєв заявив, що Росії потрібно налагодити масове виробництво безпілотників, оскільки використання цієї техніки є "нагальною необхідністю" у війні проти України. Також він із великим задоволенням висловлювався про завдання ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Зараз росіяни активно використовують іранські дрони-камікадзе для ударів по українських енергооб'єктах. Російська влада й пропагандисти не приховують, що хочуть занурити Україну в Середньовіччя.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила в розшук Дмитра Медведєва. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України, за це належить покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до десяти років.