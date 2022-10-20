Уж точно не Германии говорить об этом: Медведев сравнил действия России и Третьего рейха

Экс-президент РФ считает, что германский канцлер поступает неэтично, обвиняя России в желании спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине, так как нацисты убили 30 млн советских граждан.

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Заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев разразился новой порцией негодования в адрес европейских политиков. На этот он прошелся по канцлеру Германии Олафу Шольцу.

"Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству [министром иностранных дел ФРГ Анналеной] Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта, — заявил Медведев. — Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны".

Напомним, на днях Дмитрий Медведев заявил, что России нужно наладить массовое производство беспилотников, так как использование этой техники является "насущной необходимостью" в войне против Украины. Также он с большим удовлетворением высказывался о нанесении ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

Сейчас россияне активно используют иранские дроны-камикадзе для ударов по украинским энергообъектам. Российские власти и пропагандисты не скрывают, что хотят погрузить Украину в Средневековье.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, за это полагается наказание в виде тюремного заключения сроком до десяти лет.