У Путіна пригрозили знищити "значну частину українців", якщо ЗСУ продовжать воювати

За словами заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, Зеленський буквально благає Альянс розпочати третю світову. Він також назвав генсека НАТО Єнса Столтенберга "цинічним хлопчиком" за слова про те, що Росія може зупинити війну.

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Після того, як президент Зеленський подав заявку на вступ до НАТО, російський чиновник Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна не припинить спротив російським військам, то зникне значна частина українців. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами заступника голови Ради безпеки РФ, президент України буквально благає Альянс прискорити початок третьої світової. Медведєв прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який під час свого нещодавнього виступу навів розхожий трюїзм про те, що РФ може вивести війська будь-якої миті, і це зупинить війну, а якщо Україна припинить воювати, не буде України.

"Який цинічний хлопчик, — написав Медведєв. — Адже якщо не припинить, то зникне значна частина українців".

Колишній президент Росії також висловився про те, що Байден не визнав анексію окупованих українських територій. Медведєв усе ж таки запропонував керівництву США підшукати гарне місце й відкрити американське консульство в "нових суб'єктах РФ".

Раніше Фокус повідомляв, що Дмитро Медведєв перерахував умови, за яких Росія може застосувати в Україні ядерну зброю. У певних обставинах Росія може вдатися до ядерного удару без консультацій, заявив він.

Нагадаємо, що Медведєв пригрозив США розвалом ООН, оскільки американське керівництво намагається "зламати" повноваження країн — постійних членів Ради безпеки ООН.