У Путина пригрозили уничтожить "значительную часть украинцев", если ВСУ продолжат воевать
По словам замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Зеленский буквально умоляет Альянс начать третью мировую. Он также назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга "циничным мальчиком" за слова о том, что Россия может остановить войну.
После того, как президент Зеленский подал заявку на вступление в НАТО, российский чиновник Дмитрий Медведев заявил, что если Украина не прекратит сопротивление российским войскам, то исчезнет значительная часть украинцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам замглавы Совбеза РФ, президент Украины буквально умоляет Альянс ускорить начало третьей мировой. Медведев прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который во время своего недавнего выступления привел расхожий трюизм о том, что РФ может вывести войска в любой момент, и это остановит войну, а если Украина прекратит воевать, не будет Украины.
"Какой циничный мальчик, — написал Медведев. — Ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев".
Бывший президент России также высказался и о том, что Байден не признал аннексию оккупированных украинских территорий. Медведев все же предложил руководству США подыскать хорошее место и открыть американское консульство в "новых субъектах РФ".
Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев перечислил условия, при которых Россия может применить в Украине ядерное оружие. В определенных обстоятельствах Россия может прибегнуть к ядерному удару без консультаций, заявил он.
Напомним, что Медведев пригрозил США развалом ООН, поскольку американское руководство пытается "взломать" полномочия стран — постоянных членов Совбеза ООН.