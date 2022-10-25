"Тоталитарная гиперсекта": в России теперь хотят провести "десатанизацию" Украины

В Совете безопасности РФ нашли новую цель для продолжения войны: уничтожение тоталитарных сект, которые якобы заполонили Украину, и перевоспитание украинских граждан.

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Помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил о том, что Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту": якобы власти заставляют украинцев отказываться от духовных ценностей православия, ислама и иудаизма.

"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей", – сказал Павлов.

Российский чиновник утверждает, что в Украине якобы действуют сотни тоталитарных сект, адептами которых являются как рядовые граждане, так и политическая и бизнес-элита. Поэтому он настаивает на продолжении войны против Украины, целью которой теперь должна стать "десатанизация" Украины

"Или, как метко выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, ее "полная дешайтанизация", – сказал Павлов.

Отметим, что одиозными высказываниями славится и один из руководителей Алексея Павлова — экс-президент РФ, а ныне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который комментирует повестку дня, не стесняясь в выражениях.

После того, как Украина подала заявку на вступление в НАТО, Медведев пообещал уничтожить значительную часть украинцев.

Когда канцлер Германии Олаф Шольц осудил удары россиян по гражданской инфраструктуре Украины, экс-президент сравнил действия России и Третьего рейха и заявил, что у ФРГ нет морального права критиковать россиян.

После ракетных обстрелов украинских городов Медведев отметил, что это только начало, и подчеркнул, что целью России является полный "демонтаж политического режима Украины".