У Тульській області РФ вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі (фото, відео)

Вибухова хвиля зачепила розташований неподалік дитячий садок. Однією з причин вибуху є витік побутового газу в квартирі, чиновники обіцяють вирішити питання з компенсацією та житлом для постраждалих.

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У російському місті Єфремів Тульської області вибухнув газ, загинуло 5 людей. Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на регіональне управління МНС.

Екстрені служби міста встановили, що через вибух обрушився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, в якому зареєстровано 234 особи, зокрема 34 дитини.

У Єфремівській районній клінічній лікарні імені О. І. Козлова підтвердили доставку трьох постраждалих, їх стан уточнюється. Прокуратура регіону розповіла про перевірку виконань законодавства у сфері ЖКГ через інцидент.

"Мешканці будинку евакуйовані. Організовано пункт тимчасового розміщення", — сказав перший заступник прокурора Тульської області Михайло Можаєв.

За його словами, житловий будинок складається із 5 під'їздів.

[ + – ] Вибухова хвиля зачепила дитячий садок, розташований поруч із будинком

Начальник головного управління МНС Росії у Тульській області Олексій Павлов повідомляв про порятунок 7 людей, у будинку пошкоджено 8 квартир.

Губернатор регіону Олексій Дюмін заявив, що мешканців будинку розселили в пункти тимчасового розміщення. Далі чиновники обіцяють вирішити питання компенсації та надання житлових приміщень.

За даними екстрених служб, спровокувати вибух міг витік побутового газу в одній із квартир.

Telegram-канал Mash повідомив, що вибуховою хвилею зачепило дитячий садок, розташований по сусідству з будинком.

"Там вибило вікно і обвалилася штукатурка. Під час події малюки перебували на прогулянці", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що рано-вранці 26 жовтня в російському місті Іжевськ вибухнув газ на дев'ятому поверсі будинку. Мешканці подумали, що розпочалася війна з НАТО.

Фокус у січні цього року писав про вибух на магістральному газопроводі в окупованому місті Лутугиному Луганської області. Внаслідок НП без газу майже 11 тис. осіб.