"Детская автономия": семейная пара не планирует учить читать и писать своих детей (фото)

Адель и Мэтт Аллены не доверяют системам здравоохранения и образования, потому позволили своим детям делать свой собственный выбор с самого раннего возраста.

39-летние Адель и Мэтт Аллены, живущие в Брайтоне, Великобритания, воспитывают своих троих детей в духе "детской автономии", позволяя им самим определять учебный план, время отхода ко сну, меню, время приема пищи и список дел. Об этом рассказывает New York Post.

Семейная пара полностью принимает нетрадиционный стиль воспитания, который соответствует их привычкам бережливого и естественного образа жизни.

"Мы начали вести естественный образ жизни еще до рождения детей, так что это стало естественным развитием, которое продолжилось и стало влиять на все наши решения после моей беременности", — сказала Адель.

Родители, которым по 39 лет, не доверяют системам здравоохранения и образования и позволили своим детям — Улиссу, 12 лет, Остаре, 8 лет, и Каю, 4 года — делать свой собственный выбор с самого раннего возраста.

"Мы не делали прививок нашим детям, что, как говорят люди, жестоко с нашей стороны, и мы не пользуемся системой здравоохранения. Вместо этого мы используем натуральные и растительные средства", — рассказала мать троих детей.

Семейная пара полностью принимает нетрадиционный стиль воспитания Фото: Caters News Agency

Все ее дети находились на грудном вскармливании как минимум до трех лет, что, по мнению родителей, дало детям хороший здоровый фундамент, который с годами будет только крепче.

"Мы также не используем систему образования. Это означает, что они должны проявить интерес к чему-то, чтобы мы изучали это вместе с ними, вместо того чтобы следовать учебному плану и говорить им, чему они должны научиться", — добавила Адель.

Она сказала, что пара верит в "автономию детей" и в то, что они могут сами управлять своей жизнью, делать свой собственный выбор. Аллены не считают, что родители должны решать, что делать их детям, и вместо этого позволяют своим найти то, что сделает их счастливыми.

Остара проявила интерес к шитью Фото: Caters News Agency

Адель заявила, что она уже увидела преимущества практики своей семьи в интересах, которые находят ее дети. Ее дочь Остара проявила интерес к шитью, поэтому она оттачивает этот навык, а ее старший сын, Улисс, в настоящее время проявляет страсть к животным и компьютерам.

"Мы просто следуем их выбору. Если они хотят заниматься в кружке и попробовать себя в новой группе, мы просто предоставляем им такую возможность. Нашему сыну было 10 лет, когда он начал проявлять интерес к чтению и письму. Он просто взял ручку и бумагу и сам себя научил. Его не беспокоило, что мы его учим. Поскольку дети не учатся в классе, на них не давят, чтобы они сделали определенные вещи к определенному возрасту", — говорит Адель.

Семейная пара уверена, что их дети получат все, что им нужно знать

Британка уверена, что ее дети получат все, что им нужно знать. Однако люди панически боятся ее методов воспитания, потому что она не заставляет своих детей учиться читать и писать. В семье не любят будильники, поэтому встают естественным образом, готовят, когда дети голодны, и активно поощряют участие в домашних делах, но не требуют этого.

"У нас нет никаких ограничений в чем-либо. Однако у нас есть взаимные соглашения об уважении, например, не быть слишком громкими, когда кто-то спит", — поделилась Адель.

Семья делится информацией о своем уникальном образе жизни в Instagram и YouTube.

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