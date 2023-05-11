В США женщина пробежала мимо активной перестрелки ничего не слыша из-за наушников (видео)

В тот же день в Атланте восемь часов разыскивали Дейона Паттерсона, ветерана береговой охраны США, который в итоге был арестован, по подозрению в том, что он застрелил женщину и ранил еще четырех человек.

Блогерша Кристина из города Атланта, штат Джорджия (США), невольно успела пробежаться по месту активной перестрелки ничего не слыша благодаря своим шумоподавляющим наушникам AirPods. Об этом пишет Indi100.

Девушка опубликовала видео своей пробежки в TikTok, на котором она улыбается и позирует показав знак мира пальцами перед камерой. Она даже не подозревала о сиренах, которые слышны на заднем плане.

"Такая ситуация. Ваши AirPods включены на шумоподавление, а ваш телефон находится в режиме DND [Do Not Disturb], поэтому вы не понимаете, что только что пробежали через активную перестрелку. Сирены сзади и моя блаженная неосведомленность спасают меня. Но на самом деле это было очень напряженно, и я очень сочувствую раненым и всем, кто пострадал", — написала девушка.

После публикации видеоролика он стал вирусным, набрав более 6 млн просмотров. Многие зрители начали предупреждать об опасности ношения шумоподавляющих наушников во время прогулок.

"Бегуну ничего не слышать очень опасно. Рад, что вы в безопасности, но вы всегда должны быть бдительными и внимательными во время бега", — написал один из пользователей соцсети.

Издание отмечает, что Кристина ответила одному человеку, который написал, что шумоподавление AirPods не настолько хорошее, чтобы ничего не слышать.

Девушка подробно рассказала о том, что произошло, и отметила, что для нее "это было безумием" Фото: TikTok/@movementwithtina

Пользуясь случаем, она подробно рассказала о том, что произошло, и отметила, что для нее "это было безумием".

"Я пошла по своему обычному маршруту и поставила телефон на режим "Не беспокоить". Я всегда так делаю, когда выхожу на пробежку. У меня были AirPods с шумоподавлением, потому что я бегала по жилым улицам, а там всегда много людей, и у меня никогда не возникали проблемы. Чтобы добраться до этих улиц, мне пришлось пробежать мимо предупредительной ленты, кучи полицейских, машин скорой помощи, и все в таком духе. Потом, когда я поняла, что в городе ходит больше полицейских, я начала думать, что что-то случилось. Я сделала небольшой перерыв, посмотрела на свой телефон и увидела, что мой парень пытался дозвониться до меня и несколько раз отправлял смс в которых говорилось, что место стрельбы на моем маршруте", — рассказала Кристина.

Затем девушка сообщила своему парню, что она в полном порядке, и побежала домой в другом направлении.

В тот же день в Мидтауне в Атланте восемь часов разыскивали 24-летнего Дейона Паттерсона, ветерана береговой охраны США, который в итоге был арестован, по подозрению в том, что он застрелил женщину и ранил еще четырех человек в приемной врача, сообщает CNN.

Ранее Фокус писал, что мужчина спрятал скрытую камеру в туалете круизного лайнера. Более 150 человек, включая 40 несовершеннолетних, были замечены на записи с камеры обнаженными или частично обнаженными.

Также сообщалось, что сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент. Мужчина не знал, что все время, пока он был в доме, его снимала скрытая камера. Его подозревают в краже пары сережек, которая лежала в ящике стола в спальне хозяйки дома.