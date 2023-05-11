В Германии в высотке прогремел мощный взрыв: ранены 12 сотрудников экстренных служб, — СМИ

По данным полиции, правоохранителей вызвали из-за переполненного почтового ящика. На месте силовики обнаружили возгорание, а затем прозвучал взрыв.

В четверг, 11 мая, в результате взрыва в жилом доме на западе Германии пострадали не менее 12 человек. Об этом пишет местное издание NW.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул сообщил, что в результате взрыва в высотном здании в городе Ратинген 10 пожарных и два полицейских получили травмы, некоторые из них очень серьезные.

Представитель полиции на месте сообщил о том, что 10 сотрудников экстренной помощи получили ранения, восемь из них — тяжелые.

Издание отмечает, что ситуация оставалась невыясненной спустя несколько часов после взрыва, на месте находились спецназ и снайперы. Место происшествия было оцеплено на большой территории.

По данным полиции, около 11:15 в квартире многоэтажки произошел взрыв. Около 10 утра товарищество собственников жилья сообщило в полицию, что почтовый ящик жильца переполнен, сообщил Реул. Затем полиция вызвала на место пожарную команду, чтобы открыть дверь.

Известно, что в квартире проживают мать с сыном. Когда правоохранители вошли, в комнате был пожар. Сын вызвал детонацию с помощью предмета, который еще не идентифицирован.

Через несколько часов после взрыва во время операции раздавались многочисленные хлопки. Сначала полиция не давала никакой информации. Дым шел из квартиры на верхнем этаже небоскреба. Спецназовцы были замечены на крыше над пострадавшей квартирой, на балконах рядом с ней и на балконах соседнего дома.

На данный момент неизвестно, находится ли мужчина в квартире. Женщину недолго видели на балконе.

Напомним, 11 мая в центре Милана (Италия) прогремел взрыв. В результате огнем оказались охвачены несколько легковых автомобилей. По информации итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

10 мая СМИ писали, что взрыв произошел в шведском городе Карлсборг на территории завода по производству боеприпасов. По информации от экстренных служб пострадал один человек, который находился недалеко от места взрыва. Он получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу.