В центре Милана прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие: что известно (фото, видео)

По предварительной информации местных СМИ и полиции, взорвались кислородные баллоны в припаркованном фургоне. После этого огонь перекинулся на аптеку и дома поблизости.

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В четверг, 11 мая, в Милане (Италия) прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky TG24.

Известно, что взрыв произошел в одном из центральных районов города. Огнем оказались охвачены несколько легковых автомобилей.

По предварительной информации во время взрыва в Милане пострадали четыре человека

Судя по первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, на перекрестке улиц Виа Пьер Ломбардо и Вазари загорелось несколько автомобилей.

По информации СМИ, эпицентр взрыва расположен на перекрестке улиц Виа Пьер Ломбардо и Вазари

В районе Порта Романа уже начали эвакуировать близлежащую школу и жилые дома.

По информации итальянских СМИ, взорвался фургон с кислородными баллонами. Пострадало по меньшей мере четыре человека.

Черный дым хорошо виден в окрестностях района, где взорвались кислородные баллонны в фургоне

На данный момент огонь уже успел охватить аптеку и дома, которые были расположены поблизости эпицентра взрыва. На место инцидента прибыли пожарные и медики.

Напомним, 10 мая стало известно, что на заводе в Швеции прогремел взрыв. По информации от экстренных служб только один человек пострадал, который и находился недалеко от места взрыва наедине. Он получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован в больницу. Одна из версий инцидента — детонация боеприпасов, которые производил завод.

А 9 мая мощный взрыв прогремел на газовой станции в Узбекистане. Огонь повредил автомобили и находившиеся в них баллоны со сжиженным газом. По данным МЧС, взрыв произошел из-за нарушения правил технической безопасности при выпуске газа.